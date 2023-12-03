Beşiktaş'ta Hasan Arat dönemi

Beşiktaş Kulübü’nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulunda 7 bin 271 oy alan Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün 35’inci başkanı oldu.

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03/12/2023

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Beşiktaş'ta Hasan Arat dönemi


Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'yı geçerek başkanlığa seçildi.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde düzenlenen kongrede oy sayımı tamamlandı.

Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'ya 16. sandıkta 442'ye 234, 17. sandıkta 370'e 293, 19. sandıkta 324'e 192, 20. sandıkta 348'e 182 ve 21. sandıkta 294'e 211 üstünlük kurdu.

Toplam 21 sandıkta da Serdal Adalı'yı geçen ve kullanılan oyların 7 bin 271'ini alan Hasan Arat, başkanlığa seçildi. Arat, siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı oldu.

Hasan Arat, başkanlığa seçilmesinin ardından büyük sevinç yaşadı. Arat, yönetim kurulu üyeleriyle salonda bulunan kongre üyelerini selamladı ve tebrikleri kabul etti.

Serdal Adalı ise 4 bin 557 oy aldı.

03/12/2023 22:04
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TAGS: Beşiktaş’ta Hasan Arat dönemi
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