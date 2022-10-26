Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi

Beşiktaş’ta 2. Şenol Güneş dönemi başlıyor. Siyah beyazlılar, Güneş ile anlaşma sağladı.

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26/10/2022

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Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi

 

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Siyah beyazlı yönetim, bugün yaptığı toplantıda Şenol Güneş’te karar kıldı.

Siyah-beyazlı kulüp, Şenol Güneş ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

2015-2019 yılları arasında Beşiktaş’ta 4 sezon görev yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşadı.

Siyah beyazlı takım Güneş yönetiminde çıktığı 199 maçta 117 galibiyet, 36 mağlubiyet yaşarken, 46 kez berabere kaldı.

26/10/2022 21:59
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TAGS: Beşiktaş’ta ikinci Şenol Güneş dönemi
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