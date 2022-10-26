Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi
Beşiktaş’ta 2. Şenol Güneş dönemi başlıyor. Siyah beyazlılar, Güneş ile anlaşma sağladı.
26/10/2022
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Siyah beyazlı yönetim, bugün yaptığı toplantıda Şenol Güneş’te karar kıldı.
Siyah-beyazlı kulüp, Şenol Güneş ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
2015-2019 yılları arasında Beşiktaş’ta 4 sezon görev yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşadı.
Siyah beyazlı takım Güneş yönetiminde çıktığı 199 maçta 117 galibiyet, 36 mağlubiyet yaşarken, 46 kez berabere kaldı.