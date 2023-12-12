Beşiktaş'ta kadro dışı kararının faturası yıllık 365 milyon TL

Beşiktaş’ta kötü gidişatın faturası yeni yönetim tarafından 5 futbolcuya kesildi. Siyah beyazlılarda Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Eric Bailly ve Jean Onana kadro dışı bırakırken bu karar kulübün resmi internet sitesinden duyuruldu.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; bir forvet, bir sağ bek, bir stoper, bir orta saha ve bir sağ kanadın eksikliğinin, büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş’ı daha da zorlayacağı bir gerçek. Ancak daha büyük sorun ise bu oyuncuların devam eden kontratları ve maliyetleri.

Bailly ve Ghezzal’ın sözleşmeleri önümüzdeki sezon sonu, Aboubakar ve Rosier’in Haziran 2025’te, Onana’nın ise Haziran 2027’de sona eriyor. Yine bu 5 oyuncunun sadece garanti ücretlerinin maliyeti yıllık 11.7 milyon Euro’yu buluyor. İşte 5 futbolcunun aldığı yıllık garant ücretler:

Vincent Aboubakar: 3 milyon 110 bin Euro

Valentin Rosier: 1 milyon 350 bin Euro

Eric Bailly: 3 milyon 500 bin Euro

Rachid Ghezzal: 2 milyon 250 bin Euro

Jean Onana: 1 milyon 500 bin Euro