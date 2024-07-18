Beşiktaş'ta kanat transferi için 3 aday

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündem sağ kanada yapılacak hamlede.



Siyah-beyazlılar kanat transferi için 3 futbolcuyla görüşmelerini sürdürüyor.



Sabah gazetesinde yer alan haberde Beşiktaş'ın Benfica'dan David Neres, Atletico Madrid'den Angel Correa ve Sassuolo'dan Armand Lauriente'ye görüştüğü belirtildi.

Lauriente için kulübü Sassuolo'nun 10 milyon euro bonservis bedeli istemesi nedeniyle görüşmelerin yavaş ilerlediği ve siyah-beyazlı yönetimin bu tutarı aşağıya çekmek istediği ifade edildi.



Haberde, Angel Correa'nın Atletico Madrid'den ayrılmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.



Beşiktaş'ın listesinde yer alan bir diğer isim David Neres içinse Benfica'yla anlaşılması durumunda oyuncuyla görüşmelerin başlayacağı belirtildi.

3 TRANSFER AÇIKLANDI

Beşiktaş, transfer döneminde şu ana kadar 3 isimle kadrosunu güçlendirdi.



Siyah-beyazlılar Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile'yi kadrosuna kattı.