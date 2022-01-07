Beşiktaş'ta Önder Karaveli şoku

Kadrosunda birçok oyuncusu koronavirüse yakalanan Beşiktaş'a bir kötü haber de teknik direktör Önder Karaveli'den geldi.

Karaveli'nin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Beşiktaş Kulübü, Karaveli'nini yanı sıra 3 sporcunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Karaveli, Çaykur Rizespor maçında takımının başında yer alamayacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açılamada, şu ifadelere yer verildi: "Futbol A takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Katar'da oynadığımız Turkcell Süper Kupa maçının ardından Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde teknik sorumlumuz Önder Karaveli ile 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır.

Testi pozitif sonuçlanan Karaveli ile sporcularımızın takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."

Öte yandan Beşiktaş yönetiminin, koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcuların artması nedeniyle Çaykur Rizespor maçının ertelenmesi için TFF’ye talepte bulunacağı öğrenildi.

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07/01/2022 10:03