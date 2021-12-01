Beşiktaş'ta Pjanic sakatlandı!

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01/12/2021

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Beşiktaş'ta Pjanic sakatlandı!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Miralem Pjanic'in sakatlandığı açıklandı.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hisseden Pjanic'in MR'ı sonrasında uyluk üst kısmında (iliopsoas) tendinit saptandığı ve oyuncunun tedavisine başlandığı açıklandı.

Pjanic'in sahalardan 2-3 hafta arası uzak kalması bekleniyor.

Siyah - beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Futbol A Takımımızın bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hissettiği için Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçen futbolcumuz Miralem Pjanic'in uyluk üst kısmında (iliopsoas) tendinit saptanmış olup oyuncumuzın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

01/12/2021 21:41
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TAGS: Beşiktaş’ta Pjanic sakatlandı!, HABERKİBRİS,
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