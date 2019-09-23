HABER KIBRIS

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Beşiktaş'ta puan kaybı sürüyor

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23/09/2019

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Beşiktaş'ta puan kaybı sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i ağırladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Konuk ekip Başakşehir, Crivelli ile 54'te 1-0 öne geçti. 

82. dakikada Burak Yılmaz ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem Suat Arslanboğa'nın VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verildi. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Burak Yılmaz, takımının eşitlik sayısını kaydetti.

Mücadelede başka gol olmayınca Beşiktaş ile Medipol Başakşehir sahadan birer puanla ayrıldı.

Ljajic Trabzon maçında cezalı

Beşiktaş'ta 34. dakikada sarı kart gören Adem Ljajic, Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

23/09/2019 22:06

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TAGS: Beşiktaş, spor, futbol, Medipol Başakşehir
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