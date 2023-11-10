Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi başlıyor

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz'la yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü bellli oldu.

Siyah-beyazlılarda olağanüstü seçimli genel kurula kadar takımın başında Rıza Çalımbay yer alacak.



Sonraki dönem içinse Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta yapılacak seçimin ardından yeni yönetim ve Rıza Çalımbay görüşme gerçekleştirecek.

Başkanlık seçimine kadar 4 maç oynanacak

Beşiktaş, 3 Aralık'taki başkanlık seçimine kadar 4 maç oynayacak.



Siyah-beyazlılar Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek.



Ligde bu haftanın ardından verilecek milli ara sonrasında Beşiktaş, Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak.



Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Club Brugge maçını ise 30 Kasım'da oynayacak.



Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında ise siyah-beyazlılar, 3 Aralık'da deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.