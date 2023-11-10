Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi resmen başladı!

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın istifasının ardından teknik direktörlük koltuğuna Rıza Çalımbay geçti. Siyah-beyazlı kulüp, anlaşmayı resmen açıklandı.

Süper Lig ve Konferans Ligi'nde beklenen sonuçları alamayan Beşiktaş'ta teknik direktör değişikliği yaşandı.

Siyah-beyazlı kulüp, Burak Yılmaz'ın istifa kararı aldığı ve yönetimin bu talebi kabul ettiğini açıklamıştı.

RIZA ÇALIMBAY RESMEN DUYURULDU

Bu ayrılığın ardından teknik direktörlük koltuğuna Rıza Çalımbay geçti. Tecrübeli teknik adam 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula kadar görevine devam edecek ve sonrasında karar yeni yönetime bırakılacak.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;

Yuvana Hoş Geldin Rıza Çalımbay

Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevine Rıza Çalımbay getirilmiştir.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Rıza Çalımbay ile 10.11.2023 (bugün) tarihi itibarıyla anlaşmaya varılmıştır.”

Yeni Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay, yarın (11 Kasım) saat 12.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir basın toplantısı düzenleyecektir.

Rıza Çalımbay’a görevinde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

EMRE KOCADAĞ İLE GÖRÜŞTÜ, İLK SÖZLERİ

Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre kocadağ önceki akşam teknik direktör Rıza Çalımbay çağırarak kongreye kadar anlaşmak istediklerini ifade etti ve fiyat konusunda görüşlerini almak istedi.

Rıza Çalımbay'ın ise "Ben Beşiktaş’ın çocuğuyum Beşiktaş’ta doğdum ne parası ben para filan istemiyorum. Takımın başında bir an önce başarılı olmak için tüm imkanlarımı seferber edeceğim" yanıtını verdiği öğrenildi.

'BEŞİKTAŞ'TA 50 KUPA KALDIRIM' DEMİŞTİ

27 Ekim tarihinde Spor Arena Youtube kanalında Gamze Türk'e röportaj veren Rıza Çalımbay'ın "Beşiktaş'ta çalışsam 50 kupa kaldırırım. Sivas'ı Avrupa'ya götürmüşüm, Türkiye'ye puanlar kazandırmışım. Türkiye Kupası'nı da aldık. Tarihinde olmayan şeyler. Onları başaran bir kişi daha iyi kadrolarla, imkanlarla daha büyüğünü başarabilir. Mevcut Beşiktaş kadrosu şampiyonluğa oynayacak bir kadro. Bu arkadaşlarımızın yüzde 80'i 90'ı hazır gelmemiş. Bizim en önem verdiğimiz şeydir o. Hazırlık döneminde oyunculara farklı yüklemeler yaparız. Alınan oyuncuların kariyerleri çok iyi ama fizik olarak hazır olmayan arkadaşlar var. Beşiktaş takımı ne ligden ne şampiyonluktan kopar" açıklamaları gündem olmuştu.