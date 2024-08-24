Beşiktaş'ta sakatlık depremi

 Beşiktaş, Necip Uysal'ın bugünkü idmanda sol dizinden sakatlandığını belirtti. Çekilen MR sonrası deneyimli futbolcunun sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edildiği aktarıldı.

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24/08/2024

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Beşiktaş'ta sakatlık depremi

Beşiktaş'a deneyimli futbolcusu Necip Uysal'dan kötü haber geldi. Siyah-Beyazlılar, bugünkü idmanda sakatlanan Necip Uysal'ın sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edildiğini bildirdi.

Konuyla ilgili Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol dizinde rotasyonel yaralanma meydana gelen futbolcumuz Necip Uysal’ın yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir.

Necip Uysal’ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

24/08/2024 15:37
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TAGS: Beşiktaş
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