Beşiktaş'ta sakatlık şoku

Beşiktaş'ta Welinton'dan gelen sakatlık haberi moralleri bozdu.



Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında cumartesi günü sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde Welinton şoku yaşanıyor.

Beşiktaş yaptığı açıklamada; "Futbol A Takımımızın 3 Ağustos günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ uyluk ön adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Welinton Souza’nın Acıbadem Fulya Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk ön adalesinde (Rectus Femoris) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Welinton Souza’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

33 yaşındaki Brezilyalı stoper oyuncusu 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

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05/08/2022 09:19