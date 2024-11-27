Beşiktaş’ta Samet Aybaba ve Friedel ile yollar ayrıldı
Beşiktaş Kulübü, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrıldığını duyurdu.
27/11/2024
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."27/11/2024 09:52