Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş Kulübü, 19 yaşındaki genç savunmacı Serdar Saatçı'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları ikinci etabı için Avusturya’da devam eden kamp programımız kapsamında, Viktoria Plzen ile bugün oynadığımız hazırlık maçında, oyun içinde ve oyundan alındıktan sonra göstermiş olduğu tavır ve davranışları nedeniyle Serdar Saatçı kadro dışı bırakılmıştır.

Serdar Saatçı yarından (13 Temmuz) itibaren Ümraniye Nevzat Demir Tesislerimizde takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam edecektir."

Ne yaşandı?

Beşiktaş hazırlık maçında Çek ekibi Viktoria Plzen ile karşılaştı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan genç futbolcu 72. dakikada oyuna girdi.

Teknik direktör Valerien Ismael, 84. dakikada Serdar'ı oyundan aldı. Oyundan çıktıktan sonra doğrudan soyunma odasına giden Saatçı tepki gösterdi.

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13/07/2022 14:00