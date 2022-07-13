Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş, Serdar Saatçı'nın Viktoria Plzen maçındaki davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

ads ads ads
13/07/2022

ads
ads
Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş Kulübü, 19 yaşındaki genç savunmacı Serdar Saatçı'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları ikinci etabı için Avusturya’da devam eden kamp programımız kapsamında, Viktoria Plzen ile bugün oynadığımız hazırlık maçında, oyun içinde ve oyundan alındıktan sonra göstermiş olduğu tavır ve davranışları nedeniyle Serdar Saatçı kadro dışı bırakılmıştır.

Serdar Saatçı yarından (13 Temmuz) itibaren Ümraniye Nevzat Demir Tesislerimizde takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam edecektir."

Ne yaşandı?

Beşiktaş hazırlık maçında Çek ekibi Viktoria Plzen ile karşılaştı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan genç futbolcu 72. dakikada oyuna girdi.

Teknik direktör Valerien Ismael, 84. dakikada Serdar'ı oyundan aldı. Oyundan çıktıktan sonra doğrudan soyunma odasına giden Saatçı tepki gösterdi.

13/07/2022 14:00
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Beşiktaş, Serdar Saatçı,
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.