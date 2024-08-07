Beşiktaş'ta sürpriz Jean Onana gelişmesi

Beşiktaş'ı geçen sezon kadrosuna kattığı ancak beklenen performansı alamadığı için kiralık gönderdiği Jean Onana'nın siyah beyazlı takımdaki geleceği şekilleniyor.

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07/08/2024

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Beşiktaş'ta sürpriz Jean Onana gelişmesi

Beşiktaş'ı geçen sezon kadrosuna kattığı ancak beklenen performansı alamadığı için kiralık gönderdiği Jean Onana'nın siyah beyazlı takımdaki geleceği şekilleniyor.

Beşiktaş'ın geçen sezon 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Lens'ten kadrosuna kattığı Jean Onana, beklenen performansı gösteremeyince sezonun ikinci yarısında Marsilya'ya kiralık gönderildi.

Sezon bitimiyle birlikte yeniden Beşiktaş'a dönen Onana, hazırlık kampında gösterdiği performansla yeniden göze girmeyi başardı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 5-0 yendiği Süper Kupa maçında hem gücü hem de hızı ile büyük beğeni toplayan Kamerunlu orta saha oyuncusuna şans doğdu.

24 yaşındaki oyuncunun takımda kalma ihtimalinin arttığı öğrenildi

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada "Beşiktaş bugün Onana'yı da kazandı. Onu da bir transfer olarak görün." ifadelerini kullanmıştı.

07/08/2024 14:27
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TAGS: Beşiktaş
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