Beşiktaş'ta transfer hazırlığı: Anlaşma sağlandı

Gabriel Paulista, Ciro Immobile ve Rafa Silva'yı kadrosuna katan Beşiktaş, bir transferi daha bitirmeye yakın.



TRT Spor'da yer alan haberde siyah-beyazlıların Can Keleş'in transferi için Fatih Karagümrük'le anlaşmaya vardığı belirtildi.



Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te 39 maçta süre alan 22 yaşındaki oyuncu, 5 gol ve 4 asist kaydetti.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Slovenya'da hazırlıklarına devam eden Beşiktşa, hazırlık maçında bu akşam Shaktar Donetsk'le karşılaşacak.



Siyah-beyazlılar, İstanbul etabında Ümraniyespor'la karşılaşmış ve müsabaka golsüz sona ermişti.



Yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ikinci maçına çıkacak Beşiktaş, 20 Temmuz'da da Grazer AK ile oynayacağı müsabakanın ardından İstanbul'a dönecek.



Beşiktaş'ın geçen hafta Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile oynamayı planladığı hazırlık müsabakası yoğun yağış nedeniyle iptal edilmişti.