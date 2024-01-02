Beşiktaş'ta van Bronckhorst sesleri

Beşiktaş’ta teknik direktörlük konusunda en güçlü aday Giovanni Van Bronckhorst. Siyah-beyazlılar, Hollandalı teknik adam ile anlaşmaya yakın...

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02/01/2024

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Beşiktaş'ta van Bronckhorst sesleri

Beşiktaş, teknik direktör konusunda sona yaklaşıyor. Siyah beyazlıların an itibariyle en güçlü adayı Giovanni Van Bronckhorst.

Hollandalı futbolcu ile siyah beyazlılar anlaşmaya yakın. 48 yaşındaki teknik adam son olarak Glasgow Rangers’ı çalıştırmıştı.

İskoç ekibi ile 2021 yılında Uefa Avrupa Ligi'nde final heyecanı yaşadı.

Kariyerinde Feyenoord teknik direktörlüğü de bulunan Giovanni Van Bronckhorst, Hollanda'da 1 kez şampiyonluk yaşarken toplam 5 kupa kazandı.  

02/01/2024 20:48
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TAGS: Beşiktaş’ta van Bronckhorst sesleri
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