Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun sakatlandı

Kulüpten iki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakadan önce ısınma esnasında sakatlanan ve bu nedenle kadrodan çıkarılan Aboubakar'ın sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği belirtildi.

Karşılaşmada 90 dakika forma giyen Cenk Tosun'un ise sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem belirlendiği aktarılan açıklamada, İki futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

Milli takıma gidecek Rashica, Başakşehir maçında forma giyemeyecek

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Rashica'nın, Kosova'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 12 Kasım'da İsrail ile yapacağı maçın aday kadrosuna davet edildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Kosova ile İsrail arasında 15 Ekim'de oynanması planlanan müsabaka, UEFA'nın kararı doğrultusunda 12 Kasım Pazar günü oynanacaktır. Kosovalı futbolcumuz Milot Rashica, Kosova Futbol Federasyonu tarafından söz konusu maçın aday kadrosuna davet edilmiştir. FIFA talimatları doğrultusunda bugün ülkesine giderek milli takım kampına katılacak Rashica, futbol takımımızın Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda RAMS Başakşehir ile oynayacağı müsabakanın kadrosunda yer alamayacaktır."