Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başladı

BJK Nevzat Demir Tesislerinde teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki idman öncesi toplu fotoğraf çektiren siyah-beyazlı oyuncular, daha sonra ısınma hareketlerine geçti.

İlk 20 dakikası basına açık olan ve başkan Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyelerinin de izlediği antrenmanda Beşiktaşlı futbolculara yo-yo testi uygulandı.

Siyah-beyazlı ekibin antrenmanına geçen sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçiren Gedson Fernandes de katılırken, izinli olan Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Romain Saiss, Emre Bilgin, Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan, Kartal Kayra Yılmaz, Rıdvan Yılmaz ve Alex Teixeira idmanda yer almadı.

Bu oyuncuların bir kısmının 5 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampına katılacakları belirtildi. Öte yandan 19 yaş altı takımında forma giyen 10 futbolcu da çalışmaya dahil edildi.

Bu habere tepkiniz:



28/06/2022 13:58