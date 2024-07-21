Beşiktaş'tan 15 milyon euroluk plan: 9 futbolcuya veda

Yeni sezon için kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, takımdan ayrılacak isimlerle kasasında ciddi miktarda para tutmayı hedefliyor.

Milliyet'te yer alan habere göre Beşiktaş'ta Amartey, Onana, Chamberlain, Montero, Rebiç, Aboubakar, Colley, Masuaku ve Hasiç ile yolların ayrılması planlanıyor.

Rafa Silva, Paulista ve Ciro Immobile gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, önemli bir maaş yükünün altına girmişti.

Siyah-beyazlılar bu futbolcuları göndererek 15 milyon euroluk maaş tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

Siyah-beyazlılar, 3 futbolcuyu daha kadrosuna katmayı planlıyor.