Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle kulüpten izin alarak Fransa'ya gittiğini açıkladı.

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14/09/2023

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Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada ''Profesyonel futbolcumuz Vincent Aboubakar, ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bilgimiz ve iznimiz dahilinde Fransa’ya gitmiştir. Taraftarlarımızdan, futbolcumuz Aboubakar ile ilgili sosyal medyada yapılan spekülasyonlara itibar etmemelerini rica ederiz.'' ifadelerine yer verildi.

14/09/2023 22:08
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TAGS: Beşiktaş’tan Aboubakar açıklaması
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