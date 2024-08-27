Beşiktaş'tan ayrılan Ante Rebic imzayı attı
Beşiktaş ile yolları ayıran Hırvat oyuncu Ante Rebic, İtalya Serie A kulübü Lecce ile sözleşme imzaladı.
27/08/2024
Beşiktaş ile yolları ayıran Hırvat oyuncu Ante Rebic, İtalya Serie A kulübü Lecce ile sözleşme imzaladı.
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra yeni adresi merak edilen Ante Rebic, resmi imzayı attı.
İtalya Serie A ekiplerinden Lecce, 30 yaşındaki kanat oyuncusunu renklerine bağladığını duyurdu.
2023/24 sezonunda siyah-beyazlı forma ile tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Ante Rebic, 1 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.