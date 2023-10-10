Beşiktaş'tan Burak Yılmaz kararı

Beşiktaş Kulübü, olağanüstü genel kurula kadar futbol takımında Burak Yılmaz'ın teknik sorumlu olarak görev yapacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından geçen süreçte takımımızın teknik sorumluluğunu üstlenen yardımcı antrenörümüz Burak Yılmaz'ın bugün başkanımız Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından olağanüstü seçimli genel kurula kadar görevine futbol A takımımızın teknik sorumlusu olarak devam etmesine karar verilmiştir." denildi.