Beşiktaş'tan Dele Alli için sakatlık açıklaması

Beşiktaş, Dele Alli'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

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06/09/2022

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Beşiktaş'tan Dele Alli için sakatlık açıklaması

Siyah Beyazlılar'dan İngiliz oyuncuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın, 4 Eylül 2022 tarihinde MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Dele Alli’nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir." denildi. 

Alli, sahalardan 10 gün uzak kalacak. Beşiktaş’ın Süper Lig’in 6. haftasında oynayacağı Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

06/09/2022 09:58
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TAGS: Dele Alli
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