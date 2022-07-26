Beşiktaş'tan Doron Leidner hamlesi

Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığı sonrası sol bek arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, Hapoel Tel Aviv forması giyen Doron Leidner'i radarına aldı.

Siyah beyazlılar, kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki İsrailli genç oyuncu için Hapoel ile ilk teması kurdu.

Hapoel Tel Aviv altyapısında yetişen Leidner, A takım seviyesinde çıktığı 57 maçta 1 gol 5 asistlik performans sergiledi.

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26/07/2022 10:48