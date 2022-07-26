Beşiktaş'tan Doron Leidner hamlesi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, 20 yaşındaki genç İsrailli sol bek Doron Leidner ile temas halinde. Leidner'in kulübü Hapoel Tel Aviv ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
26/07/2022
Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığı sonrası sol bek arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, Hapoel Tel Aviv forması giyen Doron Leidner'i radarına aldı.
Siyah beyazlılar, kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki İsrailli genç oyuncu için Hapoel ile ilk teması kurdu.
Hapoel Tel Aviv altyapısında yetişen Leidner, A takım seviyesinde çıktığı 57 maçta 1 gol 5 asistlik performans sergiledi.