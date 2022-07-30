Beşiktaş'tan Emirhan açıklaması

Beşiktaş Kulübü, transferi gündemde olan Emirhan İlkhan'la alakalı bir açıklama yayımladı.

Beşiktaş, Emirhan İlkhan'a dair bir açıklama metni yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüp, transferi gündemde olan genç oyuncuya ilişkin tasarrufunu paylaşırken, sosyal medyada yapılan paylaşımlara da değinildi.

Beşiktaş'ın yayımladığı açıklama şu şekilde:

"Yeni sezon öncesi Teknik Direktörümüz ile ilgili yanlı ve art niyetli haberlerin ardından şimdi de futbolcumuz Emirhan İlkhan ile ilgili yanlı ve kasıtlı haberlerden dolayı bir açıklama daha yapmak zorunluluğu doğmuştur.

Futbolcumuz Emirhan İlkhan ile ilgili transfer teklifi gelmiştir. Yönetim Kurulumuzun futbolcunun takımda kalması yönünde isteği ve tutumu vardır. Futbolcumuzla Kulübümüzde kalması yönünde ısrarlı görüşmelerimiz devam etmektedir.

Bundan sonra yapılacak transfer görüşmeleri de bu çerçevede yürütülecektir.

Kulübümüz için en doğrusunu yapmak için çalışırken, kötü niyetli ve şahsi hesapları olan kişilerin sosyal medyada yaratmaya çalıştığı sözde fırtınaya aklıselim Beşiktaşlıların itibar etmediğini biliyoruz. Bu tarz tavır ve tutumlar, bizi Beşiktaş’a en doğru şekilde hizmet etme kararlılığından alıkoyamaz.

Birlik Beraberlik Sezonu ilan ettiğimiz yeni sezon öncesi bu kötü niyetli ve provokatif amaçlı kişilere en doğru cevabı takımımıza destek olarak vermek üzere taraftarlarımızı bu akşam Vodafone Park’a sezon açılış maçımıza bekliyoruz.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

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30/07/2022 18:02