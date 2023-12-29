Beşiktaş'tan, Fenerbahçe ve Galatasaray'a Süper Kupa çağrısı

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa skandalı sonrası, Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a davet geldi.

Suudi yetkililerin, Atatürk tişörtüyle sahaya çıkılmasına izin vermemesi üzerine, Fenerbahçe ve Galatasaray Riyad'daki Süper Kupa maçında sahaya çıkmama kararı aldı. Bu kararın ardından, iki kulübün ezeli rakibi Beşiktaş, Süper Kupa'nın Dolmabahçe'de oynatılması konusunda davette bulundu.

Beşiktaş'ın, Fenerbahçe ve Galatasaray'a çağrısı:

Kapımız Açık!

Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe’ye bekleriz.

ANKARAGÜCÜ, BAŞKENT'E ÇAĞIRDI

MKE Ankaragücü Kulübü, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak bildirilen saatte başlamayan Turkcell Süper Kupa maçının Ankara'da oynanması için çağrıda bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten Türk bayrağıyla paylaşılan açıklamada, "Eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası olan Süper Kupa finalinin Cumhuriyetimizin 100. yılında başkentimiz Ankara'da oynanması için TFF ve kulüplerimizi davet ediyoruz." denildi.

"ANTALYA'YA DAVET EDİYORUZ"

Antalyaspor Kulübü ise, şu paylaşımı yaptı:

Cumhuriyetimizin 100. yılında iki güzide kulübümüzü Süper Kupa finalini oynamak için Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel yeridir” dediği Antalya’ya davet ediyoruz!