Beşiktaş'tan Galatasaray'ın paylaşımına sert cevap

Beşiktaş, Galatasaray'ın sosyal medya paylaşımına cevap verdi. Beşiktaş'tan yapılan paylaşımda, "Tenhada özür dileyip süklüm püklüm olanların dışarıda kükrediğini söylüyorlar. Oysa biz sadece miyavlama duyduk!" ifadeleri kullanıldı.

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04/03/2024

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Beşiktaş'tan Galatasaray'ın paylaşımına sert cevap

Beşiktaş, Galatasaray'ın derbi sonrası sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma sert tepki gösterdi.

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Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yöneticileri Kaan Şakul'un paylaşımını alıntılayarak "Tenhada özür dileyip süklüm püklüm olanların dışarıda kükrediğini söylüyorlar. Oysa biz sadece miyavlama duyduk!" ifadelerini kullandı.

04/03/2024 10:33
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TAGS: Beşiktaş, Galatasaray
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