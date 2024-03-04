Beşiktaş'tan Galatasaray'ın paylaşımına sert cevap

Beşiktaş, Galatasaray'ın derbi sonrası sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma sert tepki gösterdi.

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Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yöneticileri Kaan Şakul'un paylaşımını alıntılayarak "Tenhada özür dileyip süklüm püklüm olanların dışarıda kükrediğini söylüyorlar. Oysa biz sadece miyavlama duyduk!" ifadelerini kullandı.