Beşiktaş'tan KKTC’nin 41. Kuruluş Yıl Dönümüne Kutlama Mesajı

Beşiktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajda "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 41. yılı kutlu olsun!, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Büyük mücadelelerle kurulan KKTC’nin bağımsızlığı için şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.