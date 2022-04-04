Beşiktaş'tan kural hatası başvurusu

Siyah beyazlılar, dün oynanan Trabzonspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, karşılaşmada 'kural hatası' yapıldığını belirterek TFF'ye karşılaşmanın yeniden oynanması için başvuruda bulundu.

Beşiktaş'ın itiraz başvurusunda, Trabzonspor maçının 49'uncu dakikasında kaleciye pastan doğan vuruşun, kuralda belirtilen altı pas çizgisinden kullandırılmadığı vurgulandı.

Bunun kural hatasına girdiğini öne süren siyah beyazlılar, konu ile ilgili itiraz evraklarını Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti.

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04/04/2022 19:01