Beşiktaş'tan Lugano maçı öncesi açıklama: ''Kadroda değil''

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Jackson Muleka'nın Lugano maçının kadrosunda olmadığını söyledi. Vardar, "Muleka kadroda değil. Onunla ilgili gelişmeler devam ediyor. Takımımızın oyuncusudur. Çok da değerlidir. Hocanın kararı bu şekilde." dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, play-off turu ilk maçında yarın Lugano'ya konuk olacak.



Bu mücadele öncesinde siyah-beyazlı takımın asbaşkanı Mete Vardar, havaalanında soruları yanıtladı.



Takımın durumunun iyi olduğunu aktaran Mete Vardar, "Gayet iyi durumdayız moral olarak. Lige iyi başlamamız, hem deplasmanda hem içeride. Avrupa süreci başlıyor. Yarın ilk maçımıza çıkacağız. Umut ediyoruz galibiyetle dönelim ve ikinci maçta turlayalım. Avrupa kupalarında statü değişti. 8 tane farklı takımla oynayacağız. Önemli olan bu turu geçmek. Takımın durumu gayet iyi." ifadelerini kullandı.

"MULEKA KADRODA DEĞİL"

Jackson Muleka'nın Lugano maçının kadrosunda yer almadığını belirten Vardar, "Muleka kadroda değil. Onunla ilgili gelişmeler devam ediyor. Takımımızın oyuncusudur. Çok da değerlidir. Hocanın kararı bu şekilde. Beşiktaş ve oyuncu için hayırlısı neyse öyle devam etsin." açıklamasında bulundu.

"SEZONA İYİ BAŞLADIK"

Mete Vardar, Lugano eşleşmesiyle ilgili, "Lugano'yu deplasmanda yendik geçen sezon. Fenerbahçe'yle 2 maçta karşılaştılar. İyi bir takım görüntüsü verdiler. Biz Beşiktaşız. Rakipten çok bizim kendimizin nasıl olduğu önemli. Sezona iyi başladık. Avrupa'yı da lig kadar önemsiyoruz. İnşallah turu geçen Beşiktaş olacaktır." ifadelerini kullandı.



Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptıkları ziyaretle ilgili Mete Vardar şunları söyledi, "Riva'daki ziyaret çok olumlu geçti. Hayırlı olsun ziyaretine gittik. Gayet iyiydi, güzel şeyler konuşuldu. Beşiktaş olarak çok net bir şekilde şunu ifade ettik, bir ayrıcalık istemiyoruz. Tüm takımların eşit fırsat bulmasını istiyoruz. Bir takım şeylerin değişmesi dünden bugüne olmuyor. Türk futbolunda güzelliklerinin konuşulduğu ve herkesin terinin karşılığını aldığı bir sene olsun."