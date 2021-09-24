Beşiktaş'tan özür diledi

Beşiktaş Kulübü, bir etkinlik sırasında 3-3 biten Beşiktaş - Adana Demirspor maçıyla ilgili hakaret içeren yorumda bulunan Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlatıldığını açıkladı. Serdar Ortaç, Twitter'dan yayınladığı video ile özür diledi.

alı akşamı oynanan Beşiktaş ile Adana Demirspor maçı 3-3 bitti. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Beşiktaş - Adana Demirspor maçının ardından bir etkinlikteyken, sahnede şarkısını yarıda bıraktı ve Adana Demirspor'un son dakikada attığı golü yorumladı.

Ortaç, sahneden "Telefondan bana gösterdiler. Adana Demirspor, bu hafta ağzına s... O yüzden onun için zıplayacağız. Bravo Adana!" diye seslendi.

Beşiktaş Kulübü'nün resmi Twitter hesabından yapışan açıklamada, "Bir organizasyon sırasında, camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır" denildi.

"LAF AĞIZDAN ÇIKTI ARTIK, ÖZÜR DİLİYORUM"

Serdar Ortaç, Twitter hesabından yayınladığı videoda, "Beşiktaş büyük bir camiadır. Sergen en az 30 senelik dostum ve hemen hemen bütün arkadaşlarım Beşiktaşlı. Herkesten özür diliyorum. Yapacak bir şey yok artık, laf ağızdan çıktı. Adana da beni affetsin, Beşiktaş da inşallah" dedi.

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24/09/2021 09:08