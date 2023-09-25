Beşiktaş'tan saha zemini açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'de Mondihome Kayserispor'u konuk ettiği Beşiktaş Park'ın saha zeminiyle ilgili açıklama yayımladı.

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25/09/2023

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Beşiktaş'tan saha zemini açıklaması

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Park'ın zemin çalışmalarının titizlikle devam ettiği belirtilerek, "Fakat iklimsel değişiklikler ve diğer sahalarda da görülen çim hastalığı, yüksek kalitede olan zemini kısa süre içerisinde olumsuz etkilemiştir. Kısa sürecek bir tedavinin ardından yine rutin bakımlara devam edilecek ve futbol A takımı oyuncularımızın alışkın olduğu sağlıklı, iyi zemine çok geçmeden dönülecektir." denildi.

25/09/2023 10:53
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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