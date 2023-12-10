Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan derbide sakatlanın Gedson Fernandes ve Umut Meraş'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı.

ads ads ads ads
10/12/2023

ads
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması


Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, derbide yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Gedson Fernandes'in sol ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme saptandığı bildirildi.

Fenerbahçe karşısında ağrısı nedeniyle maçı yarıda bırakan Umut Meraş'ın da alt baldır arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiği aktarıldı.

Gedson Fernandes ile Umut Meraş'ın tedavisine başlandığı kaydedildi.

10/12/2023 18:04
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Beşiktaş’tan sakatlık açıklaması
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.