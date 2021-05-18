Beşiktaş'tan şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili açıklama: Taraftar alınmayacak

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun şampiyonu Beşiktaş, kutlamalarla ilgili bir açıklama yayınladı. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında törene taraftar alınmayacağı belirtildi.

Beşiktaş, şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili olarak kulübün resmi hesaplarında bir açıklama yayınladı. Siyah beyazlı takımın şampiyonluk kupasına 19 Mayıs'ta saat 19:03'te, Vodafone Park'ta düzenlenecek törenle kavuşacağı belirtilen açıklamada, "Kupa töreni ve lazer gösterisi, saat 21:15'te sona erecek" bilgisi verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Vodafone Park'a taraftar alınmayacağı kaydedilen açıklamada, Beşiktaşlı sanatçıların da katılacağı kupa töreninin beIN Sports'ta naklen yayınlanacağı ifade edildi.

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18/05/2021 16:18