Beşiktaş'tan seçim kararı

Beşiktaş, olağanüstü seçimli kongreye gitme kararı aldı. Siyah-beyazlılar 29 Aralık tarihinde yeni başkanını seçecek.

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03/12/2024

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Beşiktaş'tan seçim kararı

Beşiktaş'ta yönetim krizi sürüyor. Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlık görevine Hüseyin Yücel geçse de siyah-beyazlılardan erken seçim kararı çıktı.

BEŞİKTAŞ'TAN OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ KONGRE KARARI

Buna göre Beşiktaş, 29 Aralık Pazar günü olağanüstü seçimli kongreye gitme kararı aldı. Siyah-beyazlılar bu tarihte yeni başkanını seçecek.

KONGREYE KADAR SERDAR TOPRAKTEPE

An itibarıyla takımın başında olan Serdar Topraktepe ise kongreye kadar takımın başında yer alacak.

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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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