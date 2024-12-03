Beşiktaş'tan seçim kararı
Beşiktaş, olağanüstü seçimli kongreye gitme kararı aldı. Siyah-beyazlılar 29 Aralık tarihinde yeni başkanını seçecek.
YAYIN TARİHİ:
03/12/2024
Beşiktaş'ta yönetim krizi sürüyor. Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlık görevine Hüseyin Yücel geçse de siyah-beyazlılardan erken seçim kararı çıktı.
BEŞİKTAŞ'TAN OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ KONGRE KARARI
Buna göre Beşiktaş, 29 Aralık Pazar günü olağanüstü seçimli kongreye gitme kararı aldı. Siyah-beyazlılar bu tarihte yeni başkanını seçecek.
KONGREYE KADAR SERDAR TOPRAKTEPE
An itibarıyla takımın başında olan Serdar Topraktepe ise kongreye kadar takımın başında yer alacak.
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