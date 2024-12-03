Beşiktaş'tan seçim kararı

Beşiktaş'ta yönetim krizi sürüyor. Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlık görevine Hüseyin Yücel geçse de siyah-beyazlılardan erken seçim kararı çıktı.

BEŞİKTAŞ'TAN OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ KONGRE KARARI

Buna göre Beşiktaş, 29 Aralık Pazar günü olağanüstü seçimli kongreye gitme kararı aldı. Siyah-beyazlılar bu tarihte yeni başkanını seçecek.

KONGREYE KADAR SERDAR TOPRAKTEPE

An itibarıyla takımın başında olan Serdar Topraktepe ise kongreye kadar takımın başında yer alacak.