Beşiktaş'tan sessiz prova

Beşiktaş, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı.

Beşiktaş, Avusturya kampında sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Siyah-beyazlı ekip, kamptaki ikinci hazırlık maçında Çekya'nın Viktoria Plzen takımıyla karşı karşıya geldi.

Valerien Ismael, müsabakaya şu 11 ile başladı:

Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rosier, Gedson, Salih, Umut, Emirhan Delibaş, Boyd, Cenk.

Karşılaşma, başladığı gibi 0-0 eşitlikle noktalandı.

Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Almanya'nın Werder Bremen ekibini 2-1 mağlup etmişti.

Karşılaşmadan notlar

Atiba Hutchinson, Josef de Souza sakatlıkları nedeniyle, Emirhan İlkhan ise üst solunum yolu enfeksiyonu gerekçesiyle karşılaşmada görev almadı.

Yeni transferler Wout Weghorst ve Jackson Muleka karşılaşmayı yedek kulübesinde takip ederken, Romain Saiss ise mücadeleyi analiz ekibi ile saha kenarında yer alan kulede izledi.

Siyah-beyazlı ekip, Avusturya kampındaki son hazırlık maçını 15 Temmuz Cuma günü Almanya Ligi ekiplerinden Mainz 05 ile oynayarak kampı noktalayacak.

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12/07/2022 22:10