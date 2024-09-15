Beşiktaş'tan sezonun ilk puan kaybı

Trendyol Süper Lig’de sezonun ilk derbisinde Trabzonspor ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

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15/09/2024

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Beşiktaş'tan sezonun ilk puan kaybı

Trendyol Süper Lig’de 5. haftanın en dikkat çeken mücadelesinde Trabzonspor, Papara Park’ta Beşiktaş’ı konuk etti. 

Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Trabzonspor 17. dakikada Okay ile öne geçti. 39. dakikada Gedson maça eşitliği getirdi. 

Trabzonspor'da Edin Visca 13. dakikada Rafa Silva'ya yaptığı müdahalede VAR uyarısı sonrasında kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligdeki ilk puan kaybını yaptı ve 10 puana yükseldi. Trabzonspor ise 3. maçında da beraberlik alarak 3 puana yükseldi. 

15/09/2024 22:31
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TAGS: Beşiktaş’tan sezonun ilk puan kaybı
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