Beşiktaş’tan süper kupa çağrısı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Arabistan'da oynaması planlanan Süper Kupa maçının iptal olmasının sonrası devreye Beşiktaş girdi ve tarihi bir çağrıda bulundu.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oynayacağı Süper Kupa'nın iptal edilmesi sonrası Beşiktaş'tan flaş bir paylaşım geldi.

Süper Kupa'yı Dolmabahçe'de oynama çağrısı yapan Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;

''Kapımız Açık! Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe’ye bekleriz.''