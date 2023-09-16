Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar açıklaması

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın İstanbul'a döndüğünü ve siyah-beyazlı takımın bu sabahki antrenmanında yer aldığını açıkladı.

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16/09/2023

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Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar açıklaması

Beşiktaş, ailevi nedenlerden dolayı Fransa'ya giden Vincent Aboubakar'la ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, Aboubakar'ın İstanbul'a döndüğü ve siyah-beyazlı takımın bu sabahki antrenmanında yer aldığı belirtildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle Fransa’ya giden futbolcumuz Vincent Aboubakar, İstanbul’a dönerek Futbol Takımımızın deplasmandaki Trabzonspor maçı için bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda yer almıştır." 

16/09/2023 16:13
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TAGS: spor, futbol
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