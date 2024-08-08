Besim: AMATEM, 4 senedir bekliyor…

Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Filiz Besim, ülkemizde artan uyuşturucu olaylarına dikkat çekti Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM)’in ne zaman biteceğini sorguladı.

Katıldığı bir TV programında ülke gündemini değerlendiren Besim, uyuşturucunun ülkemize girişi için yetkililerin ne gibi bir çaba sarf ettiğini sorguladı.

Besim “Hepimiz polisin durumuna acıyoruz. Sürekli tutuklama yapılıyor. Ama bataklık bitmiyor. Adamız uyuşturucu tacirlerinin anayolu üzerindedir” dedi.

Afganistan’dan, Ortadoğu’dan gelen birçok uyuşturucu maddenin Kıbrıs üzerinden Avrupa’ya gittiğini kaydeden Besim “Peki biz KKTC olarak ne gibi önlemler alıyoruz. Sınırlarımızda ciddi önlemler almamız gerekiyor” dedi.

Uyuşturucu kullanan vatandaşlar uğraşmanın kolay olduğunu ifade eden Besim polisin uyuşturucu tacirlerine yönelmesi gerektiğini söyledi.

“Polis, baronlarla, patronlarla uğraşıyor mu” diye sorgulayan Filiz Besim, söz konusu mücadelenin siyasi iradeyle sağlanabileceğini vurguladı.

Uyuşturucu bağımlılarının tedavi edilmesinde Sağlık Bakanlığı’nın görevli olduğunu belirten Besim, “Başbakan Ünal Üstel istikrarlı hükümet vurgu yapıyor. Güzelyurt ve Girne Hastanelerinin ele alınacağını söylüyor. AMATEM var. 4 senedir bekliyor. Onu ele alınmayacak mı?” diye sordu.