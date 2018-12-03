Besim: Bir ülkede, engelliler mutluysa o ülke mutlu demektir

Sağlık Bakanı Filiz Besim, çocukların, yaşlıların ve engellilerin mutlu olabilmesi için politikalar üretilmesi ve hayata geçirilmesi için ellerinden gelen katkıyı sağlayacaklarını kaydederek, “Bir ülkede çocuklar, yaşlılar ve engelliler mutluysa o ülke mutlu demektir” dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Besim, engelli yurttaşların hastanelerde öncelikle muayene olması için adım attıklarını, 0-5 yaş arasındaki engelli çocuklara koruyucu sağlık hizmeti ulaştırabilmek için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Besim’in gün nedeniyle yayımladığı mesajı şöyle:

“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de engelli yaşam sürdüren, bedensel, zihinsel, sosyal ya da ekonomik koşulları nedeniyle özel ihtiyacı olan birçok kişi bulunmaktadır. Halkımızın sağlık düzeyini yükseltmek ve geliştirmek, kendi ihtiyaçlarına uygun sağlık hizmetlerini sunmak hepimizin görevidir.

Engellilere yönelik her adımımızda amacımız, engelli vatandaşlarımız için hayatı kolay, yaşanır bir hale getirmek, hayata sıkı sıkı tutunmalarını sağlamaktır.

Sağlık Bakanlığı olarak göreve geldiğimizden bu yana engelli bireylerin sağlık hizmetine erişiminin kolaylaştırılması adına bazı adımlar atmış bulunmaktayız.

Engelli yurttaşlarımızın hastanelerde öncelikle muayene olmalarını sağladık. 0-5 yaş arası engelli çocuklarımıza koruyucu sağlık hizmeti ulaştırabilmek için çalışmalar yürütmekteyiz.

Elbette ki bu yapılanlar yapılması gerekenlerin çok az bir kısmı. Devletin ülkede engelsiz bir yaşam içim kamusal ve sosyal alanlarda yapması gereken birçok düzenleme vardır.

Engelli bireylerin insan hakları çerçevesinde toplumun her alanında hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan yer alabilmesi bizim için en önemli değerlerden biridir.

Engelli bireylerin sosyal hayata katılması ve bizim yarattığımız engellere maruz kalmadan, gerek çalışma yaşamına katılmasına gerekse de, sosyal anlamda aktif olmalarını sağlamak,sosyal devlet olmanın en önemli unsurlarından biridir ve devlet politikaları ile alakalıdır.

Bizler Sağlık Bakanlığı ve hükümet olarak sosyal devlet olmanın en önemli unsurlarının çocuklarımıza, yaşlılarımıza ve engelli bireylerimize sahip çıkmak olduğunu çok iyi biliyoruz.

Bir ülkede çocuklar, yaşlılar ve engelliler mutlu ise o ülke mutlu demektir. Bu yönde politikaların üretilmesi ve yaşama geçirilmesi için de elimizden gelen katkıyı sağlayacağız. “