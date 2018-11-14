Besim: Daha sağlıklı bir gelecek yaratabiliriz

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Kıbrıs Türk Diyabet Derneği Başkanı Caner Arca ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Arca ziyaretlerini 14 Kasım Diyabet Günü nedeniyle gerçekleştirdiklerini belirterek, diyabetteki yaşam kalitesini yükseltmek, komplikasyonları önlemek, hızla yayılan diyabetin önüne geçmek için tedbirler aldıklarını söyledi ve yaptıkları çalışmaları aktardı.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkede de teknolojik bağımlılıklar nedeniyle hareketlerin kısıtlandığına işaret eden Arca, Diyabet Derneği’nin bu dönemde yaşam tarzı değişikliğine de son derece önem verdiğini, egzersiz yapma gibi faaliyetlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Devlet ve sivil toplum örgütlerinin birlikte çalışmasıyla daha emin adımlar atılacağını ifade eden Arca, bu konudaki görüşlerini de eklemek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydetti.

BESİM: “DİYABET DERNEĞİ HASTALARA YÖN VEREREK BİZLERE IŞIK OLUYOR”

Sağlık Bakanı Filiz Besim de, Kıbrıs Türk Diyabet Derneği'nin geniş bir yelpazeye yayılan önemli kurumlardan biri olduğunu vurgulayarak, kurumsallaşmanın son derece önemli olduğunu, Diyabet Derneği'nin de hastalara yön vererek ışık olduğunu söyledi.

El ele verilerek, sivil toplum örgütleri ve hasta dernekleri ile ülkede daha sağlıklı bir gelecek yaratabileceğini belirten Sağlık Bakanı Filiz Besim, göreve geldikleri ilk günden bu yana koruyucu sağlık hizmetlerine büyük önem verdiklerini, perifer hastaneler ile sağlık merkezlerinin de güçlendirildiğini kaydetti.

Bakan Besim, Dipkarpaz veya Lefke’de olan bir hastanın merkezde Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne gitmek yerine bölgesindeki sağlık merkezlerinden yararlanabilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“KKTC 35’İNCİ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLARIM”

Yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35’inci kuruluş yıl dönümünün kutlayacağını belirten Bakan Besim, çok genç bir devlet olan KKTC için yıllardır zorlukların birlikte aşıldığını, el ele vererek çalışarak devletin güçlendirilebileceğini kaydetti. Besim, KKTC’nin kuruluş yıl dönümünü kutladı.