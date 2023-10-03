Besim: Devlet denetim ve kamu çatısı altında ilaç bulundurmalı

Cumhuriyet Meclisi’nde milletveklillerinin güncel konuşma istemlerine yer veriliyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, “Sağlıktaki Sistemsizlik En Çok Hastaları Vuruyor ” konulu güncel konuşma yaptı.

Besim, hastaların reçeteler ile ilaç ihtiyacını karşılarken, devletin denetim ve kamu çatısı altında ilaç bulundurması gerektiğini, bunun dışında sigortalıların reçete ile özelden ilaç alabileceğini ancak önlemler alınıp, denetimin sürekli gerekli olduğunu vurguladı.

İlaç takip sisteminin bir an önce özel eczaneleri de kapsayacak şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Besim, ilaç ihalelerinin de yapılması gerektiğini, kamu sağlık çalışanları, hastaneler, altyapı ile ilgili çalışmaların gerekliliğine değindi.

Vatandaşların sağlıklı hizmeti alması için sağlık sistemini çağdaş bir yapıya kavuşturmak için komite kurup birlikte çalışabileceklerini ifade eden Besim, hastalara sağlıklı hizmet verebilmek için sistemin ele alınması gerektiğini söyledi. İlaç krizinin de yakın olduğunu savunan Besim, yeni ilaç bütçesiyle ilaç sıkıntılarının giderilmesini temenni etti ancak kanser ilaçları dahil bir çok olmazsa olmaz ilacın devlet eczanesinde olmadığını kaydetti.

Tüberküloz hastalığına karşı önlemlerin gerekliliği yanında denetimler, testler, hastanelerin altyapısı, röntgen makineleri ile ilgili eksikliklerin giderilmesi gerektiğini ifade eden Besim, Sağlık Bakanlığı’nın ülkeye gelen yabancı nüfus, kaçak yaşamın ülkeye getirebilecekleri hastalıkların bilincinde çalışması, testleri ve gerekli denetimleri yapmasını istedi.

-Dinçyürek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, Besim’in tespitlerine teşekkür ederek, Sağlık Bakanlığı’nın, vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak, bireysel çözümler değil sağlık sistemini düzeltmeye yönelik adımlar attığını, ölümle yaşam arasında doğru adımlar atmaya, sistemi sağlıklı bir şekilde kurup, geliştirmek, kimseyi sağlık açısından mağdur etmemek için çalıştıklarını anlattı.

Kayıtlı sisteme geçmek için yazılımlar üzerinde de çalıştıklarını ifade eden Dinçyürek, ilaç takip sisteminin bir an önce devreye girmesi için adımlar atmaya başladıklarını söyledi.

Dinçyürek, yasalar, temel sağlık, ilaç eczacılık, hastaneler, altyapı için gerekli adımları attıklarını ancak özellikle ilaç takip sistemi üzerinde çalıştıklarını belirterek, sistemde “bir delik varsa bunu tıkamak için” çalışma yaptıklarını anlattı.

Testlerle ilgili sıkıntılar ve ilaç eksikliğini gidermek için yapılan çalışmalar, ek bütçe ve ilaç tedariki için atılan adımları anlatan Dinçyürek, ilaç eksikliğini gidermek için de ihalelere çıkacaklarını söyledi.

Temel hedefin, kronik hastalığı olan hastaların sağlık kurulu raporu ile bir yıl boyunca ilaca ulaşabilmesi olduğunu ifade eden Dinçyürek, amacın hastayı mağdur etmeden çözüm üretmek olduğunu vurguladı.

Dinçyürek, bilimsel verilere dayalı, denetlenebilir, hesap verilebilir bir yapı oluşturmak için çalıştıklarını ifade ederek, toplum sağlığını riske atmadan, toplum sağlığı için paydaşlarla çalışmalar yaptıklarını belirtti. Dinçyürek tüberküloz üzerine yapılan çalışmaları anlattı. Testler pozitifse akciğer filmi çekileceğini, hastalığın kontrol edileceğini anlatarak, başka alternatif çözüm varsa ortaya konmasını isteyen Dinçyürek, bilimsel kurulları topladığını, önerileri aldığını, amacın toplum sağlığını korumak olduğunu kaydetti.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da, ilaç soruşturması için yorum yapamayacağını ancak ülkede 440 eczacı ve 950 serbest hekim olduğunu, tümünün sosyal sigortalarla anlaşması olmadığını ve bu kişilere linç girişimini doğru bulmadığını, soruşturmayı basından takip ettiklerini söyledi.

Ödemelerin büyük olduğunu ancak en büyük sıkıntının ilaca erişim olduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, reçete zorunluluğu getirildiğiyle ilgili eleştiriler yapıldığını ancak bazı kişilerin bunu kötü yönde kullandığını anlattı, bu yüzden 1 Kasım’dan itibaren kamu hastanelerinde sağlık hizmeti alanların reçeteleri ile devlette ilaç bulamaması halinde 291 anlaşmalı eczaneden ilacın bedelinin yüzde 20’sini ödeyerek alacağını kaydetti.

Gardiyanoğlu, sigortalar ile 92 anlaşmalı serbest hekimin olduğunu ancak bunun artırılması için çalıştıklarını, amacın vatandaşların, kronik hastaların ilaca ulaşımını kolaylaştırmak olduğunu anlattı.

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Gardiyanoğlu, Genel Sağlık Sigortası üzerinde çalışmaların sürdüğünü, 2024 yılı içinde hayat bulacağını, anlaşmalı hekimlerle gereken görüşmelerin yapıldığını, sistemin iyileştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, gereken iradeyi ortaya koyduğunu, elini taşın altına koyduğunu, geçmiş dönemlerle ilgili değil, kendi atacağı adımlarla bilgi verebileceğini söyledi, ilaç soruşturmasıyla ilgili ortaya koyduğu iradeyi her alanda ortaya koyacağını kaydetti.

Eylül ayından bugüne ilaç ödemelerinde 6,5 milyon TL azalma olduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, bakanlığın görevinin, hastaları, vatandaşları mağdur etmeden, sigortalıların parasını korumak olduğunu belirtti.