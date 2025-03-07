Besim Erdenay anısına yarıştılar

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen 1. Besim Erdenay Yarışları, Atatürk Stadı’nda gerçekleştirildi. Federasyonun eski başkanlarından, atletizme önemli hizmetleri bulunan Erdenay, 2023 yılında aramızdan ayrılmıştı.

İlkokulların yer aldığı yarışlar çekişmeye sahne olurken, atletlerin aileleri ve antrenörleri de tribünlerden yarışları coşkuyla takip etti. Yarışlar sonunda kızlarda Necat British İlkokulu (Lefkoşa), erkeklerde Şehit Hüseyin Akil İlkokulu birinci oldu.

Yarışlarda dereceye giren atletler ile okullara kupa ve madalyaları Besim Erdenay’ın ailesi, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, federasyonun eski başkanlarından Hasan Çek ile Alkan Değirmencioğlu ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sami Özuslu tarafından takdim edildi. Yarışlar sonunda takım sıralamaları şu şekilde oluştu:

Küçük Kızlar

1. Necat British İlkokulu (Lefkoşa) 227 Puan

2. Şht. Hüseyin Akil İlkokulu 197 Puan

3. Yakın Doğu İlkokulu 195 Puan

Küçük Erkekler

1. Şht. Hüseyin Akil İlkokulu 187 Puan

2. Şht. Yalçın İlkokulu 177 Puan

3. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu 176 Puan