Besim: İlaç sıkıntısı yakıcı bir hal aldı

CTP Lefkoşa Milletvekili Dt. Filiz Besim, sağlıkta çok ciddi sorunlar yaşandığını ve bunların üstesinden gelinemediğini belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 salgını başladıktan sonra sadece pandemiye odaklandığını ve diğer sağlık sorunlarıyla ilgilenmediğini vurguladı.

Sağlık Bakanlığı’nın adeta pandemi merkezi haline dönüştüğünü, sanki sağlıkta sadece pandemi varmış gibi hareket edildiğini, tüm paranın pandemiye harcandığını ifade eden Besim, diğer sağlık hizmetleri durma noktasına geldiğini, sorunların büyüdüğünü, ilaç sorununun yakıcı bir hale geldiğini kaydetti.

Filiz Besim, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Hal Yasası’nın çıkmasını istemeyen çıkar grupları vardır”

Bakanlıklarda yasa yapacak ekip ve hukukçu olmadığına dikkat çeken Besim, “Yasalar olmadan devlet ve devlet yönetimi olmaz. Örneğin Hal Yasası’nın çıkmasını istemeyen çıkar grupları vardır. Halkın yaşamını kolaylaştıracak ve kalitesini artıracak bir yasadır. Çıkması gereken birçok yasa kadük oldu. Geçirilmeyen yasaların yanı sıra çıkmış ama uygulanmayan yasalar var. Örneğin Tütün Ürünleri Yasası uygulanmıyor, kapalı ortamlarda sigara içilmeye devam ediliyor. Yasanın uygulanması için ısrarcı olunmalıdır” dedi.

“Siyasi partiler kendi mutfağında kadınlara yer vermeli”

UBP-DP-YDP Hükümeti’nde başbakan ve bakanlarla birlikte 11 kişilik erkek kabine kurulduğunu anımsatan ve bunu eleştiren Besim, “Neyse ki Meclis Başkan Yardımcısı kadın oldu. Siyasi arenada kadınları göremiyoruz. Sibel Siber dışında kadın başbakan yok. Siyasi partiler kendi mutfağında kadınlara yer vermeli. Edineceği tecrübelerle seçime girmeli kazanırsa göreve getirilmeli” ifadelerini kullandı.

“Annelerinin karnından bakan doğmuşlar gibi tüm bakanlıklara getiriliyorlar”

UBP’de kadınlara bakanlık verilmemesinin yanı sıra aynı isimlerin farklı bakanlıklara getirildiğine işaret eden Besim, “UBP’nin çizdiği görüntü yanlıştır. Kişilerin görevleri değişiyor başka bakanlıklarda yer alıyorlar. Sanki devletin kadrolu bakanıdırlar, annelerinin karnından bakan doğmuşlar gibi tüm bakanlıklara getiriliyorlar. Gençler ‘önümüz açılmayacak’ diye düşünüyor. Dengeleri korumak yerine alanında uzman kişilere uygun bakanlıklar verilmeli” diye konuştu.

“Kamu reformu meclise getirilmeli”

Bakanlıklara yapılan atamalarla ilgili de konuşan Besim, “Kurumsal bellek, kurumsal hafıza önemlidir. Liyakatsizlik, popülizm ve adam kayırmacılık kamu yapısına zarar verir. Daha önce hazırlayıp getirmiştik, eksiklikleri vardı geçirilemedi ancak yeniden Kamu Reformu meclise getirilmeli” dedi.

“Yabancılara seçme ve seçilme hakkı vermekle toplum kimliği yok edilir”

Yurttaşlık Yasası’na da değinen Besim, “Yurttaşlık Yasası mutlaka gündeme alınmalıdır. Yabancılara seçme ve seçilme hakkı vermekle toplum kimliği yok edilir. Bu bir hak değildir her parti bunu idrak etmeli. Seçim sistemi de kötüdür ve değişmelidir. Seçim ve Halkoylaması Yasası konusunda, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı 4 yıl önce uyarmıştı ama kulak asılmadı” diye konuştu.

“Başbakan, Belediyeler Reformunu oldubittiye getirmek istiyor”

Belediyeler Reformu hakkında konuşan Besim, “Başbakan Faiz Sucuoğlu, Belediyeler Reformunu oldubittiye getirmek istiyor. Reform, sadece belediye sayılarının azaltılması demek değildir. Reformla belediyelerin güçlenmesi ve halka hizmet ağının genişletilmesi gerekir. Örneğin başka ülkelerde yaşlı bakımevleri konusunda belediyelerin önemli rolü vardır. Bizde de öyle olmalıdır. Sosyokültürel yapımıza göre yaşlılara evde bakım daha uygundur. Yerel yönetimler aracılığıyla bu hizmetler sürdürülmelidir. Lefkoşa Belediyesi’nin kadın sığınma evi uygulaması ülke geneline yayılmalıdır” dedi.

“Zor durumda olan UBP’li belediyelerdir”

CTP’den olan belediye başkanlarının bulunduğu belediyelerin verdiği hizmet kalitesi ve maddi durumlarının iyi olduğunu ancak aynı durumun UBP’li belediyeler için söylenemeyeceğini aktaran Besim, “Bazı başkanlar seçimi kazanmak için popülist davranıyor, örneğin Güzelyurt’ta yüzde 40 yaşlılardan su parası alınmıyor. Zor durumda olan UBP’li belediyelerdir. Gereksiz istihdamlar yapılıyor” diye konuştu.

“Özel ve devletin yaşlı bakımevlerinin toplam yatak sayısı 300’dür”

Lapta Huzurevi’nde yaşlılar yanında engelli bireyler ve ruh hastaları da olduğuna işaret eden Besim,

“Ülkede bulunan 5 yaşlı bakımevinde 150’ye yakın yaşlı ve bakıma muhtaç kişiye bakılıyor. Bakımevlerinin şartları iyi durumda değildir ve yasaları da yoktur. Ülkemizde 65 yaş üstü 50 bin yaşlı var. Yüzde 10’u bakıma muhtaç olsa sayı 5 bindir. Özel ve devletin bakımevlerinin toplam yatak sayısı 300’dür” ifadelerini kullandı.

“Hastanelerde refakatçi konusunda mafyalaşma var”

Evde ve hastanelerde para karşılığında bakıcılık yapan kişilerle ilgili konuşan Besim, “Bakıcıların eğitimi yoktur ve iletişim sorunu yaşanıyor. Vergi vermiyorlar, denetlenmiyorlar ve ülkedeki statüleri belli değildir. Hastanelerde refakatçi konusunda mafyalaşma var. Pandemi hastanesinde kişi başı bin TL’ye hizmet veriyorlar, aynı anda 4 kişiye birden bakıyorlar. Bakanlığımız dönemimizde büyük ihtiyaç vardı, 85 kişi bu hizmet için hemşirelerden eğitim almıştı. Bir düzen oturtmaya çalışmıştık ama bizden sonra ‘yasası yok’ diye şikayet edildi, devam ettirilmedi. Halbuki ihtiyaç varsa yasa yapılacak” dedi.

“Ersin Tatar’ın yaptığı hareketten çok utandım”

14 Mart Tıp Bayramı’nda Tabipler Birliği’nin düzenlediği etkinliğe Türkiye Tabipler Birliği’nden katılan konuğun konuşmasına müdahale eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hakkında da konuşan Besim, şunları söyledi:

“Ersin Tatar’ın yaptığı hareketten çok utandım. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, misafir olarak ülkemize geldi. Hekimlikle ilgili ülkesinde yaşadığı mağduriyetlerden bahsetti. Hekim arkadaşlarıyla sorunları paylaştı. Hekimlik evrenseldir, bizler Türkiye’deki üniversitelerden mezun olduk, kardeşlik ilişkilerimiz devam ediyor. Tatar’ın konuğu susturma girişimi, kabul edilebilir bir durum değil, onu şiddetle kınıyorum. Ne ara böyle hoşgörüsüz ve biat eder duruma geldik.”

“Sanki sağlıkta sadece pandemi varmış gibi hareket edildi”

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 salgını başladıktan sonra sadece pandemiye odaklandığını ve diğer sağlık sorunlarıyla ilgilenmediğini dile getiren Besim, “Sağlık Bakanlığı pandemi merkezi oldu. Sanki sağlıkta sadece pandemi varmış gibi hareket edildi. Tüm para pandemiye harcandı” ifadelerini kullandı.

“İlaç takip sistemi kurulmalı”

Ülkede yaşanan ilaç sıkıntısının yakıcı bir hal aldığına ve bu sorunun çözülmesi gerektiğine değinen Besim, “İhale ile ilaç alındığında daha ucuza ilaç getirilir. Devlet artık ilaç getirip hastalara vermekten vazgeçmeli. Otomasyon ve raf sistemi kurulmalı, ilaçların çöpe atılmasından vazgeçilmeli. Özel eczaneler de otomasyona dahil edilmeli. İlaç takip sistemi kurulmalı. Böylece gereksiz ilaç alımı ve israfının önüne geçilmeli” şeklinde konuştu.

“Pandemi dönemi yeni zenginler yarattı”

Pandemiden dolayı sağlığın ticarileştiğini ve pahalılaştığını anlatan Besim, “Pandemi dönemi, yeni zenginler yarattı. PCR ve aşı zenginleri yaratıldı. Pandemi sağlığı ticarileştirdi. Bazı ülkeler sırf bu nedenle artık PCR testlerini yasakladı” dedi.

“Koruyucu sağlık hizmetleri ön plana çıkarılmalı”

Koruyucu sağlık hizmetlerinin ön plana çıkarılması gerektiğini belirten Besim, “Erken teşhis ve sağlıklı yaşam üzerine çalışmalar yapılmalı. Merkezi hükümet ile yerel yönetimler birlikte hareket etmeli” dedi.

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19/03/2022 11:17