Besim: İşkence ve şiddet insan hakları ihlalidir

KKTC Sağlık Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından düzenlenen işkencenin tespitine yönelik “İstanbul Protokolü” eğitim semineri, 25-26 Temmuz 2018 tarihlerinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Talasami Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı Basın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Baş Hekimi Bülent Dizdarlı, doktorlar, hemşireler, tıp öğrencileri ve hukukçuların katıldığı Seminer, Prof. Dr. Nadir Arıcan, Doç. Dr. İsmail Özgür Can ve Dr. İdris

Deniz tarafından verildi.

Seminerin sonunda katılımcılara katılım belgesi Sağlık Bakanı Filiz Besim,tarafından takdim edildi.

Eğitim seminerine emek veren tüm eğitimcileri vebaronun insan hakları komitesini tebrik ettiğini belirten Bakan Besim, işkencenin bir insan hakları ihlali olduğunu, bu konuda mağdur olan kişilere yardım edecek, sağlıkçılar ve hukukçuların büyük önem taşıdığını söyledi.

Evrensel bir sorun haline gelen şiddetin kriterlerinin belirlenmesi için oluşan İstanbul Protokolü’nün KKTC Meclisi’nde de onaylandığını ve kabul edildiğini hatırlatan Bakan Besim, bu anlamda bilinçlendirmek ve farkındalık yaratılması için katkı koyan herkese yürekten teşekkür ettiğini ifade etti.