Besim: Mevcut durum sürdürülebilir değil

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) tarafından düzenlenen “Kıbrıs’ta Çözüm Ekseninde Ekonomi” başlıklı panel, dün akşam KTÖS Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Saat 18:30'da başlayan etkinlikte, ekonomi alanında uzman isimler Mustafa Besim, İzge Arısal, Berkan Tokar, İpek Borman ve Mertkan Hamit konuşmacı olarak yer aldı. Panele CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, bazı MYK Üyeleri, milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.

Ekonomist Mustafa Besim “Kıbrıs’ta çözümün sağlayacağı kazançlar ve çözümsüzlüğün yarattığı maliyetiler” konulu konuşmasında Kıbrıs’taki mevcut siyasi durumun sürdürülebilir olmadığını ve özellikle Kıbrıslı Türklerin statükodan sosyal, siyasal ve ekonomik olarak büyük zarar gördüğünü anlattı. Konuşmasında çözümün getireceği ekonomik kazançları rakamlarla ortaya koyan Besim, ancak o zaman Kıbrıslı Türklerin gelişmiş, dinamik ve güçlü bir ekonomi yaratabileceklerini anlattı. Mevcut durumun gelir dağılımında bozulmaya neden olduğunu, mali bağımlılığın artığını ve adeta ülkede bir çözülmenin baş gösterdiğini ifade eden Besim, siyasi iradenin buna dur demesini gerektiğinin altını çizdi. Kıbrıs’ta çözülmenin durdurulması için toplumun mevcut durumun değişmesi için daha fazla talepte bulunması gerektiğini belirtti.