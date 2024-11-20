Besim Özsezer 2. Anı turnuvası yapıldı

Şah-Mat Satranç ve Kültür Derneği’nin düzenlediği Şah-Mat Şampiyona Hazırlık Kampı ve Besim Özsezer 2.Anı Satranç Turnuvası 15-16-17 Aralık tarihlerinde Ekor Elegance Hotel’de yapıldı. 3 gün süren şampiyona kampı ve anı turnuvasında 6 yaştan 18 yaşa kadar olan sporcular yarıştı.

Şampiyona kampı boyunca 4 farklı antrenör , Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Türkiye İş Bankası Yaş Grupları Şampiyonası’na katılacak olan sporculara açılış, taktikler, oyunsonu ve mat çalışmaları eğitimleri verildi. Besim Özsezer’i anmak için düzenlenen anı turnuvasında kıyasıya mücadele eden sporcuların, maçların ardından sporcu antrenörleri Damla Boşnak, Ayşe Tolgar , Serah Menteşe ve Ekin Arca tarafından maçları analiz edildi.

Eğitim kampı ve turnuvanın ardından yapılan ödül töreninde Merhum Besim Özsezer’in oğlu Mehmet Özsezer yaptığı açılış konuşmasında babasının çocukları her zaman çok sevdiğini ve sporu desteklediğini söyleyip , böylesine güzel bir organizasyonda Merhum Besim Özsezer’i anmalarına vesile olduğu için Şah-Mat Satranç ve Kültür Derneği antrenörlerine teşekkür etti. 5 turun ardından ödül almaya hak kazanan sporculara ödülleri Mehmet Özsezer, Besim Özsezer ve Özsezer tarafından verildi.

Ödül alan sporcular ise şöyle:

Minikler Kategorisi madalya kazanan sporcular:Elvin Yılmaz, Ahmet Çığ Dökmecioğlu, Lal Duru Boşnak, Mehmet Arınşan, Çınar Ahmet Büyükakyol, Mila Sakallı,Taylan Demir, Elisa Nurçin, Boray Olurcan, Arya Sena Bayar, Erdem Abatay, Uras Ağcabay

İlkokullar Kategorisi Kupa,plaket ve madalya kazanan sporcular; Mertcan Serim, Fikri Özer, Mustafa Özboltaşlı, Melin Akçın, Niyazi Akçın, Tuğra Salih Şenol, Yusuf Ömer, Defne Hüma Tuğmen, Volkan Özboltaşlı, Abdullah Arif Doğan, Mustafa Mağara, Mustafa Kemal Taşpolat, Salih Tuncer Barkut,Soner Tahsin Güder, Hüseyin Alp Sakallı, Hamza Fidan, Azra Fidan, Mehmet Hasan Debreli, Irmak Hayta, Kıbrıs Küçüksu , Selcan Su Tuğmen

Büyükler Kategorisi kupa ve plaket kazanan sporcular; Talya Şenol, Ali Doğan, Alvin Meyra Kahraman