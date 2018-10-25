Besim: Sağlıkta ciddi dönüşüm hedefindeyiz

Sağlık Bakanı Filiz Besim, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İstanbul’a gitti.

Bakan Besim Türkiye Sağlık Bakanlığının daveti üzerine gittiği İstanbul’da ilk olarak HİMSS’18 Euroasia EMRAM Eğitim Konferansı ve Sağlık Bilişimi Fuarı’na katılarak konuşma yaptı.

İnsanlık tarihinin bütün bilgilerini teknolojik gelişime yükleyerek insanlığın hizmetine sunmanın çok önemli olduğunun altını çizen Besim, KKTC’de internet teknolojisi ve sağlıkta otomasyon sistemini adanın her yerine yaymakla ilgili sıkıntıları olduğunu belirtti.

Besim, bu sistemi 10 yıldır kurmaya çalışmalarına ve yüzde 80’lerde bir başarı elde etmelerine rağmen yine de verimlilik anlamında sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek, sağlıkta ciddi dönüşüm hedefinde olunduğuna vurgu yaptı.

Bakan Besim, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bu anlamda yaptığı dönüşümü büyük bir hayranlıkla izliyorum. Kendilerini yürekten kutluyorum. İnanıyorum ki biz de onlardan alacağımız destekle kendi ülkemizde çok iyi bir internet ve dijital ağ kurarak, sağlıkta ciddi bir dönüşüm yapacağız. İnşallah bizim de hastanelerimiz müracaat edecek ve akreditasyon almak için bir çalışma başlatacağız” dedi.

(AA)