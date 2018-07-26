Besim Sivil Savunma Başkanı Karakoç’u kabul etti

Bakanlık basın bürosundan verilen bilgiye göre, kabulde konuşan Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç, Temmuz ayı itibariyle göreve başladıklarını anımsatarak bu vesileyle nezaket ziyareti gerçekleştirdiklerini, Sağlık Bakanlığı ve Sivil Savunma Teşkilatı’nın bu dönemde de işbirliğini devam ettirme arzusunda olduklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı Filiz Besim de, Karakoç’a yeni görevinde başarılar dileyerek Sivil Savunma Teşkilatı ile Sağlık Bakanlığı’nın ilk yardım eğitimleri, acil durumlara karşı hastanelerde yapılan tatbikatlar, tütünle mücadele gibi toplum sağlığını ilgilendiren önemli çalışmaların bulunduğunu, bu dönemde de sağlık alanında birçok konuda yapılacak işbirlikleri olacağını kaydetti.